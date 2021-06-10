Ани Лорак воссоединилась с экс-мужем в честь 10-летия дочери (фото)

Артистка подготовила ребенку настоящий праздник

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 9 июня отпраздновала первый юбилей дочери Софии.

Девочке исполнилось 10 лет. По этому случаю звездная мама устроила ребенку настоящий праздник. Артистка собрала друзей Сони в одном из заведений в Москве. Для мероприятия Лорак нарядилась в черное мини-платье, которое дополнила босоножками на каблуках.

«Дорогая моя доченька, поздравляю тебя/ День твоего рождения — мой самый любимый день в году! Ты уникальна. Будь счастлива и здорова. Ничего не бойся, смело иди по жизни, я знаю, у тебя все получится! Мама всегда рядом. Люблю тебя, моя крошка!» — поздравила Лорак дочь.

Интересно, что на празднике также присутствовал и экс-муж исполнительницы, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Мужчина специально из Киева прилетел в Москву на праздник дочери. На день рождения девочке родители презентовали куклу, о которой она очень мечтала.

Отметим, что 31 января 2019 певица Ани Лорак официально развелась с мужем, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужчины. Однако к июлю 2018 слухи о похождениях Мурата так и оставались слухами.

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Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».