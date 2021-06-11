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    Беременная украинская телеведущая очаровала фанатов чувственной фотосессией

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    Беременная украинская телеведущая очаровала фанатов чувственной фотосессией
    instagram.com/kosadcha/

    Пользователям сети понравился нежный образ Осадчей

    Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный наряд малинового цвета. Свой лук она дополнила удобной обувью.

    Соответствующие фото ведущая опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили образ знаменитости и засыпали ее комплиментами.

    Осадчая позировала в длинном платье свободного кроя ярко-малинового оттенка. Наряд открывал плечи, также ведущая решила завершить аутфит модными мокасинами. Кроме того, звезда собрала волосы в аккуратный пучок и сделала нежный дневной макияж.

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    Беременная украинская телеведущая очаровала фанатов чувственной фотосессией
    Беременная украинская телеведущая очаровала фанатов чувственной фотосессией
    instagram.com/kosadcha/

    «На море и на закаты можно смотреть вечно», – подписала кадры ведущая.

    Пользователям сети понравился нежный образ Осадчей, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

    «Какая нежность, женственность и красота. Замечательная Екатерина», «Катя, вы красавица! И платье супер», «Богиня», «Фантастическая», – пишут люди.

    Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы «Світське життя» на телеканале «1+1». В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

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    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Беременная украинская телеведущая очаровала фанатов чувственной фотосессией