  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)

    • Розсилка
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)

    Собрали для вас лучшие снимки грозных хищников

    Домашние кошки настолько очаровательные создания, что люди начинают забывать: глубоко внутри это опасные хищники, являющиеся потомками львов, пантер и других больших кис. Однако об этом точно помнят подписчики раздела «Убийственные царапки», в котором пользователи сайта Reddit публикуют фотографии своих питомцев, демонстрирующих очень острые коготки.

    Собрали для вас лучшие снимки грозных хищников, которые находятся в полной боевой готовности и готовы сделать кусь в любой момент.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)
    «Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)

    «Маленькая бестия», «Не хотелось бы ощутить на себе мощь этих коготков», «Черная пантера в детстве», «Смертельная хватка», «Когда своих когтей недостаточно», «Изящный хищник», «Бойся меня, человечишка», «Вы только посмотрите на эту спокойную и расчетливую морду», «Маленькие царапки», - комментирую фото пользователи сети.

     Читайте также: Американка находила около своего дома чужие вещи. Оказалось, что ее кот — клептоман
    в мире животных фотография кот животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ