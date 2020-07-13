«Убийственные царапки». Кошки, которые гордятся своим главным оружием (фото)



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Собрали для вас лучшие снимки грозных хищников

Домашние кошки настолько очаровательные создания, что люди начинают забывать: глубоко внутри это опасные хищники, являющиеся потомками львов, пантер и других больших кис. Однако об этом точно помнят подписчики раздела «Убийственные царапки», в котором пользователи сайта Reddit публикуют фотографии своих питомцев, демонстрирующих очень острые коготки.

Собрали для вас лучшие снимки грозных хищников, которые находятся в полной боевой готовности и готовы сделать кусь в любой момент.

«Маленькая бестия», «Не хотелось бы ощутить на себе мощь этих коготков», «Черная пантера в детстве», «Смертельная хватка», «Когда своих когтей недостаточно», «Изящный хищник», «Бойся меня, человечишка», «Вы только посмотрите на эту спокойную и расчетливую морду», «Маленькие царапки», - комментирую фото пользователи сети.