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    Уборщица девять лет работала и училась по ночам, чтобы исполнить мечту — стать педагогом

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    Уборщица девять лет работала и училась по ночам, чтобы исполнить мечту — стать педагогом

    Фраза «Будь как можно лучше», которую учительница часто произносит на уроках, была начертана на памятной скамейке в школьном дворе

    Жительница Техаса (США) по имени Ванда Смит всегда хотела быть учительницей в школе. Но, к сожалению, воплощение мечты постоянно приходилось откладывать из-за различных жизненных трудностей: нужно было растить троих детей, а также заботиться о больной матери.

    Кроме горы домашних обязанностей у Ванды было еще и две работы: она устроилась уборщицей и вахтером в одну из школ округа Бренем (Техас). Казалось бы, с такой занятостью просто невозможно делать что-то еще. Но женщина не забыла про свою мечту, и поэтому добавила к ежедневному расписанию еще и обучение в университете, которому она могла уделять время только по ночам.

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    Уборщица девять лет работала и училась по ночам, чтобы исполнить мечту — стать педагогом
    Уборщица девять лет работала и училась по ночам, чтобы исполнить мечту — стать педагогом
    Уборщица девять лет работала и училась по ночам, чтобы исполнить мечту — стать педагогом

    Спустя девять лет упорного и изнурительного труда Ванда окончила государственный университет Сэма Хьюстона со степенью бакалавра. Теперь она была дипломированным педагогом. Вскоре Ванда стала учительницей в начальной школе, в которой раньше работала уборщицей. Мечта женщины наконец-то стала реальностью, пишет Good News Network.

    «Когда я стою перед своим классом, я понимаю, что живу своей мечтой», — говорит Ванда.

    Ванда Смит стала одной из самых любимых учителей среди детей и их родителей. Во время пандемии, когда ученики испытывали трудности с дистанционным обучением, женщина самостоятельно приносила каждому пакеты с учебниками и заданиями, чтобы дети могли продолжать занятия.

    Трудолюбивая и упорная женщина для многих стала настоящим примером для подражания и источником вдохновения, а фраза «Будь как можно лучше», которую Ванда часто произносит на уроках, была начертана на памятной скамейке в школьном дворе. Также мэр округа Бренем — Милтон Тейт-младший официально объявил 4 мая 2021 года днем Ванды Смит.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: дети
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