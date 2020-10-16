  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Модный скандал. Премьер Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке с глубоким вырезом (фото)

    • Розсилка
    Премьер Финляндии Санна Марин - Модный скандал. Премьер Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке с глубоким вырезом (фото)
    Премьер Финляндии Санна Марин

    Вместе с публикациями сторонники политика высказывали недовольство тем, что мужчин гораздо реже судят по внешнему виду, чем женщин

    В Финляндии разгорелась дискуссия вокруг фотосессии премьер-министра страны Санны Марин для журнала Trendi. Девушку осудили за фото в пиджаке с глубоким вырезом, надетом на голое тело.

    screenshot_1_107

    Фотография в инстаграм-аккаунте глянца собрала почти 30 тыс. лайков, но в то же время встретила волну критики со стороны некоторых пользователей. Премьер столкнулась с непониманием и даже осуждением — многие упрекнули ее в несоответствии занимаемой должности.

    Однако нашлись и те, кто встал на защиту Санны Марин. Чтобы приободрить девушку, люди начали публиковать в своих аккаунтах снимки в пиджаках с глубоким вырезом. Флешмоб в ее поддержку идет под хештегом #imwithsanna.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Модный скандал. Премьер Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке с глубоким вырезом (фото)
    Модный скандал. Премьер Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке с глубоким вырезом (фото)
    Модный скандал. Премьер Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке с глубоким вырезом (фото)
    Модный скандал. Премьер Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке с глубоким вырезом (фото)

    Вместе с публикациями сторонники политика высказывали недовольство тем, что мужчин гораздо реже судят по внешнему виду, чем женщин. В качестве примера приводились фотографии различных политиков мужского пола с голым торсом, которые не становились поводом для осуждения.

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    мода и красота фотография скандал новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies