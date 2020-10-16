Модный скандал. Премьер Финляндии Санна Марин снялась в пиджаке с глубоким вырезом (фото)



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Премьер Финляндии Санна Марин

Вместе с публикациями сторонники политика высказывали недовольство тем, что мужчин гораздо реже судят по внешнему виду, чем женщин

В Финляндии разгорелась дискуссия вокруг фотосессии премьер-министра страны Санны Марин для журнала Trendi. Девушку осудили за фото в пиджаке с глубоким вырезом, надетом на голое тело.

Фотография в инстаграм-аккаунте глянца собрала почти 30 тыс. лайков, но в то же время встретила волну критики со стороны некоторых пользователей. Премьер столкнулась с непониманием и даже осуждением — многие упрекнули ее в несоответствии занимаемой должности.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Санны Марин. Чтобы приободрить девушку, люди начали публиковать в своих аккаунтах снимки в пиджаках с глубоким вырезом. Флешмоб в ее поддержку идет под хештегом #imwithsanna.

Вместе с публикациями сторонники политика высказывали недовольство тем, что мужчин гораздо реже судят по внешнему виду, чем женщин. В качестве примера приводились фотографии различных политиков мужского пола с голым торсом, которые не становились поводом для осуждения.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.