  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото

    • Розсилка
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото

    Невезение может подстерегать людей на каждом шагу, и сбежать от него нельзя

    От неудач не застрахован никто. Иногда люди попадают в неприятные ситуации по собственной неосторожности или непредусмотрительности. Но случается и так, что беда приходит откуда не ждали, ведь мы не можем проконтролировать все события мира. Мы собрали для вас фотографии от пользователей сети, которые познали невезение, и боль чувствуется даже через монитор.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото
    Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

     Читайте также: Эти котики способны обмануть ваш мозг: курьезные фото из серии «показалось»
    фотография курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies