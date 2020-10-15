Эти люди познали невезение во всей его красе. Их боль чувствуется даже через фото



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Невезение может подстерегать людей на каждом шагу, и сбежать от него нельзя

От неудач не застрахован никто. Иногда люди попадают в неприятные ситуации по собственной неосторожности или непредусмотрительности. Но случается и так, что беда приходит откуда не ждали, ведь мы не можем проконтролировать все события мира. Мы собрали для вас фотографии от пользователей сети, которые познали невезение, и боль чувствуется даже через монитор.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.