Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами



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Пользователи соцсетей стремятся поделиться своими нелепыми и смешными фотографиями

Думаете, для красивого снимка диких животных нужно приложить много времени и усилий? Правильно думаете. Но иногда «некрасивые» снимки бывают ничуть не меньшей удачей, ведь попробуй поймать такой момент! Нарочно не придумаешь.

Вот и пользователи соцсетей стремятся поделиться своими нелепыми и смешными фотографиями диких животных, которых удалось застать врасплох.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.