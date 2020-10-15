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    Курьез

    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами

    • Розсилка
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами

    Пользователи соцсетей стремятся поделиться своими нелепыми и смешными фотографиями

    Думаете, для красивого снимка диких животных нужно приложить много времени и усилий? Правильно думаете. Но иногда «некрасивые» снимки бывают ничуть не меньшей удачей, ведь попробуй поймать такой момент! Нарочно не придумаешь.

    Вот и пользователи соцсетей стремятся поделиться своими нелепыми и смешными фотографиями диких животных, которых удалось застать врасплох.

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    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами
    Когда людям удалось сделать крайне удачные фото диких животных, ставшие комедийными шедеврами

    Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

    В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.

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    фотография курьез
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