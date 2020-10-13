Уморительные фото кошек, которые они ни за что не выложили бы в Instagram



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Если бы наши питомцы сами решали, какое фото опубликовать в своем Instagram-аккаунте, то они точно не выбрали бы эти кадры

Обычно мы предпочитаем публиковать в социальных сетях только удачные фотографии себя, своих близких и, конечно же, своих питомцев. Однако совсем недавно в Twitter запустили новый челлендж, в котором хозяева делятся не самыми красивыми фото своих котеек, а наоборот, самыми неудачными и смешными. На этих снимках коты совсем не похожи на тех идеальных созданий с высокомерным взглядом и королевской осанкой, которыми мы привыкли любоваться изо дня в день. Они забавно скалят зубы, закатывают глаза, сидят в странных позах и делают просто уморительные выражения «лица».

Если бы наши питомцы сами решали, какое фото опубликовать в своем Instagram-аккаунте, то они точно не выбрали бы эти кадры.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает