Ученые выяснили, умеют ли кошки улыбаться



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порой кошки бывают неприветливыми, но этот способ поможет наладить контакт и подружиться с животным

Ученые выяснили, как улыбаться по‑кошачьи. Если люди выражают свое дружелюбие, растянув уголки губ и продемонстрировав зубы, то кошки делают это совершенно иначе — они медленно моргают. Об этом пишет Science Alert.

Более того, оказалось, что если улыбнуться по‑кошачьи усатому питомцу — сузить глаза и начать медленно моргать — то кошка распознает знак дружелюбия и скорее всего ответит тем же. Причем, это касается не только знакомых кошек, но и незнакомых.

«Здорово выяснить, что кошки и люди могут общаться таким образом. Это то, о чем уже подозревали многие владельцы кошек, поэтому было волнующе найти тому доказательства», — говорит психолог Карен Маккомб из Сассекского университета, изучающая поведение животных и являющаяся хозяйкой кота.

По словам исследователей, обычно кошки улыбаются таким образом, когда расслаблены и довольны.

Чтобы узнать, способны ли люди на «кошачью улыбку», ученые провели два эксперимента. В первом приняла участие 21 кошка и их хозяева. После того, как питомцы уютно устроились на любимом месте у себя дома, владельцы должны были сесть в метре от животного, посмотреть им в глаза и начать медленно моргать.

Во втором эксперименте участвовали 24 кошки, однако на этот раз с ними взаимодействовали люди, которых они видели впервые. В обоих случаях камеры зафиксировали лица людей и мордочки котов, после чего результаты сравнивались с обычным морганием кошек, без взаимодействия с человеком.

Оба эксперимента показали, что кошки с большей вероятностью моргают в ответ, а во втором эксперименте коты также впоследствии более дружелюбно относились к людям, которые улыбнулись им по-кошачьи.

По словам МакКомб, это первое исследование, в котором изучалась роль медленного моргания в коммуникации между кошкой и человеком. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Это отличный способ укрепить вашу связь с кошкой. Попробуйте посмотреть на нее, сузить глаза, как вы это делаете во время расслабленной улыбки, а затем закройте глаза на пару секунд. Вы обнаружите, что вам ответят так же, и это будет своеобразной беседой», — отметила психолог.

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