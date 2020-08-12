Уморительные фото животных, снятых через стекло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Собрали для вас лучшие снимки животных, чьи хозяева решили вдоволь похохотать над своими питомцами

Наверняка многие проделывали такой трюк в детстве: подносили очки или увеличительное стекло к собаке или к кому-то из родных и смотрели, как комично меняются лица и тела, если взглянуть на них сквозь стекло под определенным углом. Теперь старое развлечение снова набирает популярность. Хозяева развлекаются, глядя на своих питомцев через различные предметы: стаканы, очки и бутылки, а затем снимая их забавный и нелепый вид на камеру.

Мы собрали для вас лучшие снимки животных, чьи хозяева решили вдоволь похохотать над своими питомцами, «искаженными» стеклянными предметами.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.