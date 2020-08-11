Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами



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Почему никто, кроме кошек, не встает на задние лапки в точности, как пингвины?, - задаются вопросом пользователи сети

Казалось бы, что общего у кошек и пингвинов? Первые живут возле теплой батареи или на хозяйской кровати, а вторые в стылых антарктических водах. Кошки воду терпеть не могут, а для пингвинов это родная стихия. У кошачьих мягкая шерстяная шубка, а у пингвинов жесткий перьевой покров. Но не все так просто! Как вы объясните, что оба зверя обожают рыбку? А самое главное: почему никто, кроме кошек, не встает на задние лапки в точности, как пингвины?

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

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