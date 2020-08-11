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    Курьез

    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами

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    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами

    Почему никто, кроме кошек, не встает на задние лапки в точности, как пингвины?, - задаются вопросом пользователи сети

    Казалось бы, что общего у кошек и пингвинов? Первые живут возле теплой батареи или на хозяйской кровати, а вторые в стылых антарктических водах. Кошки воду терпеть не могут, а для пингвинов это родная стихия. У кошачьих мягкая шерстяная шубка, а у пингвинов жесткий перьевой покров. Но не все так просто! Как вы объясните, что оба зверя обожают рыбку? А самое главное: почему никто, кроме кошек, не встает на задние лапки в точности, как пингвины?

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    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами
    Курьезные фото котов, которые хотят быть пингвинами

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

    Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.

     Читайте также: Забавные фото песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер

     

    фотография кот
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