Фото зверушек, которых сладкий сон ододел в неположенном месте



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«Тушка отдельно, голова тоже, в другом горшке», - комментируют фото пользователи сети

Где устал, там упал и заснул – просто удивительно, сколько братьев наших меньших даже не пытаются забраться в нору или иное укромное местечко, чтобы поспать. Ладно, домашние питомцы, те нам доверяют. А все остальные? Ответа нет, да и не так это важно, как умение удержаться и не потревожить сладкий сон маленького существа!

«Он не застрял, ему нравится», «Гамак – идеальная кровать для котика!», «Интересно, что снится маленькому хомячку?», «Ей вполне удобно, не судите по внешнему виду!», «Жутковатое зрелище, но песик не виновен, что вот так выглядит во сне», «Тушка отдельно, голова тоже, в другом горшке», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото кошек, которые заслужили титул королей драмы.

Если бы в мире кошек существовала премия за самое эмоциональное поведение, то эти шерстяные точно были бы в списке номинантов. Начиная с уличного кота, притворяющегося ранеными, и заканчивая реакцией кошки на новость о беременности — мы собрали для вас самые смешные фото животных, которые своим поведением заслужили титул королей драмы.