Спасенный питбуль считает себя котом и отказывается верить, что он — пес



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После знакомства питомцев Беттани заметила, что пес все повторяет за кошками

Собаки — животные, которые обожают общение. Они легко и порой даже неосознанно учатся чему-то новому и адаптируются к окружающей среде.

Питбуль по кличке Мако — идеальный пример того и другого. Когда новые хозяева забирали пса из приюта, то очень переживали, сможет ли он поладить с их кошками. Как выяснилось, переживали они зря. Пес настолько прикипел к усатым питомцам, что начал считать себя одним из них.

«Сначала мы держали кошек в другой части дома, потому что хотели познакомить их с Мако постепенно, но они быстро стали лучшими друзьями», — рассказала хозяйка пса Беттани Кастиллер порталу Bored Panda.

Как и в случаях со многими животными из приютов, можно сказать, что Мако сам выбрал свою новую семью.

Как только мы зашли в приют, он посмотрел нам прямо в глаза, и мы безоговорочно влюбились в этого маленького мальчика. Тогда Мако был больше похож на болванку — его голова была больше остального тела. Мы не смогли устоять перед его обаянием.

После знакомства питомцев Беттани заметила, что пес все повторяет за кошками.

«Мако хотел все время проводить с кисами, поэтому если они прыгали на стол, то он делал то же самое! Мы думаем, что в прошлой семье он тоже жил с кошками. Ну, а как еще объяснить его несоизмеримую любовь к ним?», — поделилась своими мыслями девушка.

После того как история питбуля стала вирусной в Сети, на его Instagram-аккаунт подписалось более 19,8 тысяч человек.

Комментаторы остались в восторге от хорошего мальчика, считающего себя кошкой.

«Ахахах, я буквально слышу, как кошка говорит про себя: «Опять этот пришел на мое место», «Коты выглядят немного удивленными, но Мако им явно нравится», «Главное, чтобы он не начал устраивать забеги в 6 утра, как делают это коты»,

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В своем Twitter-аккаунте девушка разместила фотографии полученных травм и подпись: «Пожалуйста, будьте осторожны с покупкой топов с металлическими петлями. Это был мой первый раз, и петли выглядят так, словно они заржавели: они прожгли мою кожу, грудь начала пузыриться и доставлять сильную боль».

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