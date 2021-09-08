Уровень дурашливости – максимальный. Курьезные фото питомцев, не устающих удивлять

Дурашливость котиков и собак настолько очаровательна, что она совсем не кажется недостатком

Домашние питомцы — единственные существа на планете, которых можно назвать хорошими мальчиками и вместе с тем самыми большими дурачками. И хозяева четырехлапых друзей знают об этом как никто другой!

Достаточно лишь взглянуть на некоторые повадки и привычки своих любимцев, как сразу становится ясно, что иного объяснения кроме того, что в каждом пушистом товарище есть по полкило бестолковости, просто не существует. И к слову, эта дурашливость совсем не портит ни котиков, ни собачек, а только добавляет им еще больше обаяния!

Ранее «Скотч» сообщал, как Настя Каменских пережила смерть отца.

«У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами», — призналась артистка.