Когда запорол свою работу, хотя легко мог все сделать качественно. Курьезные фото

Подборка провальніх дизайнерских решений

Как сказал мудрый человек, «Кадры решают все», что наглядно видно по современной политике, экономике и прочей ерунде. Но даже на рядовом, бытовом уровне кадровая подготовка имеет решающее значение.

Потому что когда человек со знанием и старанием выполняет свою работу, это сразу видно. Но еще заметнее, когда делают наоборот – последствия просто закачаешься!

«Откуда в сыре гайка, да еще такая большая? Хорошо, хоть новая, не ржавая», «Самый прикол будет, если дверь действующая. Например, аварийный выход из какого-то офиса», «Вот так в ресторане выполнили нашу просьбу добавить брокколи в пиццу», «Оригинальное подключение кондиционера к электричеству. Даже слишком», «Кто спец по потолкам, подскажите – это можно исправить без затрат, или проще смириться?», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.