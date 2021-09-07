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    Когда запорол свою работу, хотя легко мог все сделать качественно. Курьезные фото

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    Когда запорол свою работу, хотя легко мог все сделать качественно. Курьезные фото

    Подборка провальніх дизайнерских решений

    Как сказал мудрый человек, «Кадры решают все», что наглядно видно по современной политике, экономике и прочей ерунде. Но даже на рядовом, бытовом уровне кадровая подготовка имеет решающее значение.

    Потому что когда человек со знанием и старанием выполняет свою работу, это сразу видно. Но еще заметнее, когда делают наоборот – последствия просто закачаешься!

    1 з 17
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    Кто спец по потолкам, подскажите – это можно исправить без затрат, или проще смириться?
    Квест «Найди выключатель» начинается! Участники все, кто хочет включить свет в комнате.
    Оригинальное подключение кондиционера к электричеству. Даже слишком.
    Откуда в сыре гайка, да еще такая большая? Хорошо, хоть новая, не ржавая.
    “Установили тумбочку, босс”
    Самый прикол будет, если дверь действующая. Например, аварийный выход из какого-то офиса.
    Понятно, что у почтальонов зарплаты низкие, но и так поступать – просто свинство
    На балкон, в принципе, можно и через окно выходить
    “Вот так в ресторане выполнили нашу просьбу добавить брокколи в пиццу”
    Когда запорол свою работу, хотя легко мог все сделать качественно. Курьезные фото
    Знаете, надо просто сказать «спасибо» за новую лестницу в школе. А не выяснять, что с перилами произошло.
    Ему можно торжественно вручить награду “Худший бармен месяца”
    Ещё послужит, нечего переживать
    Когда запорол свою работу, хотя легко мог все сделать качественно. Курьезные фото
    Когда запорол свою работу, хотя легко мог все сделать качественно. Курьезные фото
    Когда запорол свою работу, хотя легко мог все сделать качественно. Курьезные фото

    «Откуда в сыре гайка, да еще такая большая? Хорошо, хоть новая, не ржавая», «Самый прикол будет, если дверь действующая. Например, аварийный выход из какого-то офиса», «Вот так в ресторане выполнили нашу просьбу добавить брокколи в пиццу», «Оригинальное подключение кондиционера к электричеству. Даже слишком», «Кто спец по потолкам, подскажите – это можно исправить без затрат, или проще смириться?», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда запорол свою работу, хотя легко мог все сделать качественно. Курьезные фото