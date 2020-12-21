  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото

    • Розсилка
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото

    Вашим глазам тоже стало больно?

    Замужество — довольно серьезный шаг в жизни каждого человека. Именно поэтому в ЗАГСе спрашивают, находится ли человек в здравом уме и трезвом памяти. Считаем, что подобный вопрос должен задавать своему клиенту каждый тату-мастер.

    Ведь татуировки из данного материала сложно было сделать на трезвую голову. Ну или всему виной горе-татуировщики, у которых рук растут явно не из плеч.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото
    Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

     Читайте также: Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»
    Теги: фотография татуировка курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies