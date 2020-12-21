Ужасные тату, которые люди сделали явно не в здравом уме: курьезные фото

Вашим глазам тоже стало больно?

Замужество — довольно серьезный шаг в жизни каждого человека. Именно поэтому в ЗАГСе спрашивают, находится ли человек в здравом уме и трезвом памяти. Считаем, что подобный вопрос должен задавать своему клиенту каждый тату-мастер.

Ведь татуировки из данного материала сложно было сделать на трезвую голову. Ну или всему виной горе-татуировщики, у которых рук растут явно не из плеч.

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.