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    Жизнь

    Полезные лайфхаки от людей, которые используют смекалочку на все 200% (фото)

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    Полезные лайфхаки от людей, которые используют смекалочку на все 200% (фото)

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    Каждый из нас сталкивался с мелочами, которые хоть и не мешают жить, но доставляют людям неудобства. И пока одни их терпят, другие придумывают способы решения таких проблем. Как подстричься самому, как не забыть прочитать важные бумаги, и как сделать так, чтобы очки не запотевали от маски — у настоящих гениев, которые поняли жизнь, есть ответы на все эти вопросы.

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    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: фотография курьез
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