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    Курьез

    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото

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    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото

    Встречайте Собаку из «Ледникового периода» и Собаку-шоколадку в нашей подборке

    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки. В ход пошли мемы, кино и другие животные

    Мы не устанем повторять, что собаки — удивительные существа, и с ними никогда не будет скучно. И новый челлендж тому доказательство. Пользователи Фейсбука запустили флешмоб #LookAlikeChallenge, что можно перевести как «двойник-челлендж».

    Под этим хештегом они публикую коллажи с фотографиями собак и того, на кого они похожи, а это просто всё, что угодно! И герои кино и мультфильмов, и еда, и предметы, и другие животные, и мемы. Полюбуйтесь!

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    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото
    Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

    Читайте также: Олега Винника высмеяли из-за участия в «Голосе страны»

     

    Теги: шутки курьез животные
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