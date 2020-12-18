Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки: курьезные фото

Встречайте Собаку из «Ледникового периода» и Собаку-шоколадку в нашей подборке

Пользователи сети решили показать, на кого похожи их собаки. В ход пошли мемы, кино и другие животные

Мы не устанем повторять, что собаки — удивительные существа, и с ними никогда не будет скучно. И новый челлендж тому доказательство. Пользователи Фейсбука запустили флешмоб #LookAlikeChallenge, что можно перевести как «двойник-челлендж».

Под этим хештегом они публикую коллажи с фотографиями собак и того, на кого они похожи, а это просто всё, что угодно! И герои кино и мультфильмов, и еда, и предметы, и другие животные, и мемы. Полюбуйтесь!

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.