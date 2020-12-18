Десять удивительных фактов, которые заставят почувствовать себя старым

Время бежит с неимоверной скоростью

2020 год подходит к концу, поэтому самое время поиграть с числами и датами, говорящими нам о том, что время и его скоротечность потеряли всякий стыд.

Итак, перед вами 12 удивительных фактов, в основном связанных с популярной культурой, которые демонстрируют, что время бежит с неимоверной скоростью и совершенно не планирует замедляться.

Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.