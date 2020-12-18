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    Курьез

    Десять удивительных фактов, которые заставят почувствовать себя старым

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    Десять удивительных фактов, которые заставят почувствовать себя старым

    Время бежит с неимоверной скоростью

    2020 год подходит к концу, поэтому самое время поиграть с числами и датами, говорящими нам о том, что время и его скоротечность потеряли всякий стыд.

    Итак, перед вами 12 удивительных фактов, в основном связанных с популярной культурой, которые демонстрируют, что время бежит с неимоверной скоростью и совершенно не планирует замедляться.

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    1. Фильм «Один дома» вышел 30 лет назад. А Маколею Калкину исполнилось 40!
    4. Мобильные телефоны, в частности Motorola RAZR, уже являются экспонатами музеев
    9. Башня Бурдж-Халифа была построена 10 лет назад
    5. Гарри Поттеру как персонажу в 2020 году исполнилось 40 лет
    3. Барту Симпсону в этом году должен исполниться 41 год
    6. Так выглядели актеры из «Игры престолов» в 2009 году, то есть 11 лет назад
    12. Киану Ривзу был 31 год, когда он снялся в фильме «Джонни-мнемоник», в котором показан далекий и фантастический 2021 год
    8. В следующем году первому мультфильму о Шреке исполнится 20 лет!
    10. Первый iPhone был продемонстрирован публике 13 лет назад

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: шутки курьез
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