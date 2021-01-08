В Германии стоят в очередях ради «портаков» этой 9-летней тату-мастерицы (фото)

Девочка стала самым молодым тату-мастером

Майя Лу из Германии впервые подержала тату-машинку, когда ей было всего два года. С тех пор прошло семь лет, девочка поднаторела в деле росписи человеческой кожи и теперь люди выстраиваются в очередь, чтобы попасть к ней.

Майя из Тенгена, должно быть, одна из самых молодых тату-мастеров в мире. Тем более начала свою карьеру девочка, когда ей было два. «Холстом» для ее первых работ стала нога отца Лили Лу. Необычное увлечение появилось не просто так, ведь папа — владелец тату-студии, который был забит с головы до пят и без каракулей дочери. Со временем навыки Майи только оттачивались, у нее даже появился собственный стиль.

«Мы с друзьями всегда показывали свои маленькие хитрости и лайфхаки. Было удивительно наблюдать за ее прогрессом. Сначала она рисовала дизайны татуировок на бумаге, а потом уже и на коже», - Лили Лу.

Спустя время Майя научилась работать с разными иглами. И к своим девяти годам девочка может без посторонней помощи набить кому-нибудь татушку. И желающих — хоть отбавляй!

«Если учитывать, что ей всего девять, удивительно, насколько у нее получаются чистые работы. Она уже сделала татуировки многим тату-мастерам и другим людям, у которых и без того куча наколок. Надеюсь, она мне тоже набьет что-нибудь авторское», - сказал отец девочки.

Но, несмотря на явный талант девочки, папа не настаивает на том, чтобы она неустанно трудилась и развивала свои навыки. Наоборот, отец уверен, сейчас Майе лучше в полной мере наслаждаться детством, чем думать о карьере профессионального тату-мастера. Однако мужчина будет только за, если дочь пойдет по его стопам, пишет New.com.

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