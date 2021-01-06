Визажистка превращает свое лицо в жуткие оптические иллюзии (фото)

за творчеством юной художницы по лицам следит больше 110 тысяч подписчиков

Конечно, мы все знаем, что особо умелые девушки могут кардинально менять свою внешность с помощью косметики. Но талант этой визажистки из Вьетнама переходит всякие границы.

21-летней визажистке из Вьетнама Хоа Транг не нужна волшебная палочка, чтобы менять внешность. Для этого девушке достаточно ее косметички

С помощью магии мейкапа красотка научилась переносить на лица людей невероятные 3D-иллюзии. Причем отрабатывать свои навыки макияжа Хоа начала всего три года назад и без чьей-либо помощи. Поначалу учась по видеоурокам, теперь девушка сама стала настоящей блогершей.

Сейчас за творчеством юной художницы по лицам следит больше 110 тысяч подписчиков в Инстаграме. И хоть девушка делает и сравнительно привычные образы, фанатам все равно больше нравятся именно иллюзии, ведь такое редко где встретишь

«Когда я творю в этом стиле, я могу по полной раскрывать свою креативность. Думаю, моя техника отличается от большинства, что сейчас популярно, и во Вьетнаме она не так распространена, поэтому к моим работам так много внимания», - признается Хоа Транг.

Но, несмотря на популярность в соцсетях, девушка не может сказать, что она стала зарабатывать намного больше. По словам Ноа, ей до сих пор приходится экономить, чтобы покупать грим и косметику.