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    В Греции нашли ранее украденные картины Пикассо и Мондриана

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    В Греции нашли ранее украденные картины Пикассо и Мондриана

    Произведения искусства похитили почти десять лет назад

    Полиция Греции обнаружила полотно Пабло Пикассо «Голова женщины» и полотно Пита Мондриана «Ветряная мельница», которые украли из Картинной галереи Афин в 2012 году.

    Reuters сообщает, что полиция Греции нашла украденные картины в ущелье в городке Кератея и задержали подозреваемого — 49-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина планировал вывезти картины за границу, чтобы продать на черном рынке. Подробности задержания и информация о состоянии картин не приводятся.

    «Голову женщины», написанную в 1939 году, Пабло Пикассо передал Картинной галерее Афин в 1949. А «Ветряная мельница» Мондриана, датированная 1905 годом, была приобретена у греческого коллекционера Александроса Паппаса в 1963 году и подарена галерее.

    Ограбление произошло в январе 2012 года. Кроме работ Пабло Пикассо и Пита Мондриана преступники вынесли из галереи рисунок на бумаге на евангельские темы, который выполнил Гульельмо Качча.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: искусство шутки курьез
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    В Греции нашли ранее украденные картины Пикассо и Мондриана