Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)

В телесаге засветилось много актеров, которые успели влюбить в себя зрителя

«Игра престолов» — нашумевший сериал, про который не слышали разве что те, кто полностью отрицает существование интернета и классных сериалов. Его первая серия вышла в 2011 году, а значит в 2021 ей исполняется 10 лет.

Всего в сериале 8 сезонов, каждый из которых оказался до краев набит интригами, сплетнями, романами и эпичными битвами. В нем также засветилось много актеров, которые успели влюбить в себя зрителя. Вот, как сейчас выглядят те, за чьи судьбы фанаты переживали чуть ли не больше, чем за себя.

Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.