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    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)

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    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)

    В телесаге засветилось много актеров, которые успели влюбить в себя зрителя

    «Игра престолов» — нашумевший сериал, про который не слышали разве что те, кто полностью отрицает существование интернета и классных сериалов. Его первая серия вышла в 2011 году, а значит в 2021 ей исполняется 10 лет.

    Всего в сериале 8 сезонов, каждый из которых оказался до краев набит интригами, сплетнями, романами и эпичными битвами. В нем также засветилось много актеров, которые успели влюбить в себя зрителя. Вот, как сейчас выглядят те, за чьи судьбы фанаты переживали чуть ли не больше, чем за себя.

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    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)
    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что французский пожарный рассказал о последних словах раненой принцессы Дианы после аварии.

    Автомобиль, в котором находилась принцесса Уэльская, на высокой скорости врезался в столб в тонелле Альма в Париже. Ее возлюбленный Доди Аль-Файед и водитель Анри Поль погибли на месте. Диана вместе с телохранителем Тревором Рис-Джонсом оставались в сознании, но были сильно ранены. На место аварии прибыли врачи, а также бригада пожарных.

    Медики оказали первую помощь Тревору, чьи повреждения внешне казались серьезнее. Никто и подумать не мог, что Диана пострадала гораздо сильнее.

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    Теги: знаменитости Игра престолов шутки курьез
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    Премьера «Игры престолов» состоялась 10 лет назад. Как сейчас выглядят актеры популярного сериала (фото)