Когда готов баловать своих питомцев самыми разными способами. Курьезные фото

15 забавных и милых фото домашних питомцев

Нельзя просто так взять и не окружить заботой любимого домашнего питомца — а как только начинаешь проявлять любовь к животным, остановиться уже просто невозможно! Владельцы котиков и собак готовы на многое, чтобы побаловать пушистых друзей: они и угощают лакомствами, и заботливо накрывают одеяльцем, и с радостью берут на ручки… Лишь бы домашние любимцы были рады!

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.