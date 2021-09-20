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    Когда готов баловать своих питомцев самыми разными способами. Курьезные фото

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    Когда готов баловать своих питомцев самыми разными способами. Курьезные фото

    15 забавных и милых фото домашних питомцев

    Нельзя просто так взять и не окружить заботой любимого домашнего питомца — а как только начинаешь проявлять любовь к животным, остановиться уже просто невозможно! Владельцы котиков и собак готовы на многое, чтобы побаловать пушистых друзей: они и угощают лакомствами, и заботливо накрывают одеяльцем, и с радостью берут на ручки… Лишь бы домашние любимцы были рады!

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    Сосед проделал отверстия в заборе, чтобы его пёс мог смотреть на улицу
    Брат приглядывает за моим котом и шлёт такие фото. А утверждает, что к котам равнодушен!
    Сегодня пошли в зоомагазин вместе с кошкой. Она осталась в восторге!
    Вот так любит спать наш пёс
    Коллега попросил плёнку, чтобы вывести собак погулять в дождь
    У моих котов есть собственные апартаменты
    Всем иногда хочется побыть маленькими
    Увидели в Токио палатку для кошек и даже не раздумывали
    Мой кот любит кататься, так что я часто беру его с собой
    Нельзя сходить в туалет, пока не погладишь кота. И так каждый раз!
    Мы не знаем, когда у нашего пса день рождения, поэтому они празднуют вместе с папой
    Мама только что положила этому наглецу ложечку красной икры, а он отказался её есть
    Малибу не может начать день без нескольких глоточков моего кофе
    Даю коту другую книгу, чтобы можно было почитать свою
    Иногда я смотрю на него и думаю — может, это чересчур?

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

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    Теги: шутки курьез
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    Когда готов баловать своих питомцев самыми разными способами. Курьезные фото