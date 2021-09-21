Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире

«Гордая мама и ее целая банда деток», – комментируют фото пользователи сети

Материнская любовь штука не только интернациональная, но и межвидовая! И поэтому в западной культуре хозяев домашних питомцев называют не «хозяин и хозяйка», а «папа и мама». Собака Джеки принесла палочку своей маме, кошка Пуська любит спать на груди у своего папы.

Это мило, но еще умилительнее наблюдать за настоящими мамами-животными и их детенышами! В них столько тепла, что хватит всем до отопительного сезона.

«Мама умело позирует для фото со своими детками», «Красавица, генами вся в маму», «Гордая мама и ее целая банда деток», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

«Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.