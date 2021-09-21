  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире

    «Гордая мама и ее целая банда деток», – комментируют фото пользователи сети

    Материнская любовь штука не только интернациональная, но и межвидовая! И поэтому в западной культуре хозяев домашних питомцев называют не «хозяин и хозяйка», а «папа и мама». Собака Джеки принесла палочку своей маме, кошка Пуська любит спать на груди у своего папы.

    Это мило, но еще умилительнее наблюдать за настоящими мамами-животными и их детенышами! В них столько тепла, что хватит всем до отопительного сезона.

    1 з 19
    на весь екран згорнути
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире
    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире

    «Мама умело позирует для фото со своими детками», «Красавица, генами вся в маму», «Гордая мама и ее целая банда деток», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Екатерине Осадчей пришлось неистово худеть ради обложки глянца.

    «Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму», — вспомнила Екатерина.

    Читайте также: Жена Шумахера призналась, сколько потратила на лечение легендарного гонщика
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фото зверят с их заботливыми мамами – лучшие антидепрессанты в мире