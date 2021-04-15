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    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей

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    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей

    «Я долго пытался убежать от себя»

    Звезда американского шоу «Холостяк» и бывший игрок NFL Колтон Андервуд совершил каминг-аут: в эфире утреннего шоу Good Morning America 29-летний футболист признался в своей гомосексуальности.

    «Я долго пытался убежать от себя, я долгое время себя ненавидел. Следующий шаг – сообщить об этом людям. Я все еще нервничаю... Путь точно был сложным. Но я здоровее и счастливее, чем когда-либо, и это самое главное», – рассказал Колтон Андервуд.

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    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей
    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей
    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей
    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей
    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей
    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей
    Звезда шоу «Холостяк» признался, что он – гей

    Свой путь в «Холостяке» Андервуд начинал как конкурсант в сезоне, когда розы парням раздавала девушка. Затем он стал главным героем и даже встречался после шоу с победительницей своего сезона, однако до свадьбы дело так и не дошло.

    Ранее «Скотч» сообщал, что блогерша похвасталась новым спортакаром, но все только посмеялись над ее отфотошопленными ягодицами

    С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих черных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.

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    Теги: ЛГБТ новости курьез
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