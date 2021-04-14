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    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото

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    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото

    «Это фото вызывает у меня необъяснимый внутренний дискомфорт»

    Мировой океан — самое неисследованное и таинственное место на нашей планете. Считается, что люди лишь на 10% изучили водные просторы, а неизвестность всегда сопровождается страхом. Так, существует даже психологическое расстройство — талассофобия. Страдающие талассофобией люди боятся океана и его глубин в любых проявлениях.

    В этом материале мы собрали фото, которые доказывают, что талассофобия свойственна каждому человеку.

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    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото
    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото
    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото
    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото
    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото
    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото
    Страдаете талассофобией? Вам запрещены к просмотру эти фото

    Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

    Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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    Теги: фотография курьез
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