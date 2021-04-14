Мир, который кроется прямо у нас под носом: подборка фотографий из-под микроскопа

Снимки покажут мир с новой стороны

Пока мы ездим в разные страны в поисках чего-то новенького и интересного, прямо перед нами прячется целый неизведанный мир. Для того, чтобы его исследовать, не нужно покупать билеты на самолеты и поезда — достаточно будет микроскопа. Стоит только покрутить настройки, как перед глазами откроется дивный новый мир, разглядеть который раньше было невозможно.

Ну а если у вас нет микроскопа, то посмотрите на эти фотографии, которыми поделились другие исследователи микромиров!

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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