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    Волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби (фото)

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    Волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби (фото)

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград

    Волонтер, ветеран и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби. Об этом она сообщила в среду, 14 апреля, на своей странице в Фейсбуке.

    «Недавно меня пригласили стать моделью ... для легендарной куклы Barbie. Ощущения фантастические! Когда малышами я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею. Мастер превзошла все ожидания, еще и вручила «моей» кукле сине-желтый флаг! Все как в жизни», – написала Зинкевич.

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    Волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби (фото)
    Волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби (фото)
    Волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби (фото)
    Волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби (фото)
    Волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби (фото)

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

    Игрушку создала мастерица Анастасия Недолуженко в рамках проекта «Barbie: Пані України». Он воспроизводит образы 36 украинок - княгини Ольги, Леси Украинский, Русланы, Юлии Саниной, Екатерины Билокур и других известных женщин.

    «Мальчики и девочки должны с детства понимать, что настоящие ценности – это прежде всего равенство, взаимоподдержка, право на недискриминации и возможность выбирать любую профессию, соответствующую твоему настоящему призванию», – отметила Яна Зинкевич.

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    Теги: знаменитости Герой Украины
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