Волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби (фото)

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград

Волонтер, ветеран и депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби. Об этом она сообщила в среду, 14 апреля, на своей странице в Фейсбуке.

«Недавно меня пригласили стать моделью ... для легендарной куклы Barbie. Ощущения фантастические! Когда малышами я мечтала о новой кукле Barbie, а теперь стала ею. Мастер превзошла все ожидания, еще и вручила «моей» кукле сине-желтый флаг! Все как в жизни», – написала Зинкевич.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

Игрушку создала мастерица Анастасия Недолуженко в рамках проекта «Barbie: Пані України». Он воспроизводит образы 36 украинок - княгини Ольги, Леси Украинский, Русланы, Юлии Саниной, Екатерины Билокур и других известных женщин.

«Мальчики и девочки должны с детства понимать, что настоящие ценности – это прежде всего равенство, взаимоподдержка, право на недискриминации и возможность выбирать любую профессию, соответствующую твоему настоящему призванию», – отметила Яна Зинкевич.