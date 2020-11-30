  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью

    • Розсилка
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью

    Подборка отвратительного фотошопа, которая вас рассмешит

    Все люди в соцсетях стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. В фильтрах, ретуши и фотошопе нет ничего криминального, когда их используют в меру. Однако стоит увлечься, и вместо восхищенных комментариев можно получить насмешки.

    В этом можно убедиться на примере горе-фотошоперов из данного материала, которые в процессе обработки потеряли связь с реальностью и рассмешили соцсети.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью
    Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью

    Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

    Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.

     Читайте также: Что делают женщины, когда их никто не видит: забавные иллюстрации
    Теги: фотография шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies