Эти люди настолько увлеклись фотошопом, что потеряли связь с реальностью

Подборка отвратительного фотошопа, которая вас рассмешит

Все люди в соцсетях стараются выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. В фильтрах, ретуши и фотошопе нет ничего криминального, когда их используют в меру. Однако стоит увлечься, и вместо восхищенных комментариев можно получить насмешки.

В этом можно убедиться на примере горе-фотошоперов из данного материала, которые в процессе обработки потеряли связь с реальностью и рассмешили соцсети.

Ранее «Скотч» рассказывал о скандальном миллионере, который пришел на свадьбу друга с шестью беременными от него девушками.

Бизнесмен пришел на торжество в розовом костюме и бежевом лонгсливе с шестью беременными девушками в серебристых вечерних нарядах и с одинаковыми прическами. Каждую из них он гладил по животу. Нвогу заявил, что является отцом их будущих детей.