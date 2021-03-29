Лебедь несколько лет терроризирует британскую семью, часами стуча клювом в двери

Птица уже пять лет приходит мучить жильцов нескольких домов каждую весну и лето

Жителей одного из районов британского Нортгемптона уже пять лет мучает лебедь по кличке Седрик, который подходит к домам, стучит клювом в двери и гремит крышкой от дверного почтового ящика. Птица может шуметь так в течение трех часов, сообщает Mirror.

По словам нортгемптонца Стивена Легга, лебедь около восьми лет живет вместе со подругой на ближайшем озере, но первые годы он никого не доставал. Последние же пять лет птица терроризирует местных жителей с весны и до конца лета. Никаких повреждений Седрик не наносит, но вот раздражающий грохот раздается по всему дому.

Стивен рассказал, что однажды купил ультразвуковое устройство, отпугивающее лебедей, но Седрику оно даже понравилось. Тогда британец решил избавиться от внимания птицы, закрыв крышку почтового ящика, однако из-за этого целый месяц не получал почту.

В Королевском обществе защиты животных предположили, что Седрик пытается соскрести насекомых. Но Стивен утверждает, что на почтовом ящике их нет, а лебедей у озера подкармливает чуть не каждый мимо проходящий, поэтому птицы точно всегда сыты.

По другой версии, люди кормили Седрика прямо у входной двери и он к этому привык. При этом Стивен настаивает, что такого не делал, но все равно стал объектом атак лебедя.

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