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    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото

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    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото

    Это выглядит нереалистично и пугающе

    Сейчас на просторах соцсетей очень сложно найти снимок, который перед публикацией не прошел хотя бы элементарную обработку в фотошопе или других фоторедакторах. И это вполне нормально, ведь все люди хотят у себя в микроблоге выглядеть на все 100%.

    Однако некоторым пользователям просто-напросто нельзя пользоваться подобными программами, причем для их же благополучия. Ведь на сайте Reddit существует раздел «Instagram и реальность», в котором собраны примеры самого нелепого и ужасного фотошопа. И если вы обрабатываете свои фото, как люди из нашего материала, то легко можете туда попасть.

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    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото
    Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото

    «Судя по всему, размер икр компенсируется размером обуви», «Снимок в аккаунте у фотографа и на странице модели», «Девять из десяти стоматологов не рекомендуют подобный фотошоп», «Скрывая морщины, не забывайте об отражении», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: фотография шутки курьез
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