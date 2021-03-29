Этим горе-блогерам стоит держаться подальше от фотошопа. Подборка курьезных фото

Это выглядит нереалистично и пугающе

Сейчас на просторах соцсетей очень сложно найти снимок, который перед публикацией не прошел хотя бы элементарную обработку в фотошопе или других фоторедакторах. И это вполне нормально, ведь все люди хотят у себя в микроблоге выглядеть на все 100%.

Однако некоторым пользователям просто-напросто нельзя пользоваться подобными программами, причем для их же благополучия. Ведь на сайте Reddit существует раздел «Instagram и реальность», в котором собраны примеры самого нелепого и ужасного фотошопа. И если вы обрабатываете свои фото, как люди из нашего материала, то легко можете туда попасть.

«Судя по всему, размер икр компенсируется размером обуви», «Снимок в аккаунте у фотографа и на странице модели», «Девять из десяти стоматологов не рекомендуют подобный фотошоп», «Скрывая морщины, не забывайте об отражении», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.