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    Курьез

    Когда люди хотели просто купить товар, а получили совсем не то, что на коробке (фото)

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    Когда люди хотели просто купить товар, а получили совсем не то, что на коробке (фото)

    Ожидали мы, конечно, не этого, ─ комментируют фото пользователи сети

    Даже если люди бережливо относятся к своим растратам, они все равно не застрахованы от неудачных покупок. Как ни крути, а маркетологи и дизайнеры товарных упаковок то и дело стараются приманить покупателей самыми разными и не всегда честными способами.

    Сегодня мы собрали для вас 16 приобретений покупателей, которые совсем не стоили своих денег. И такое надувательство бывает не только обидным, но и смешным!

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Пирожное оказалось куда меньше, чем я думал
    Канцелярские скрепки в виде косточки
    Что я хотела, за что я в итоге заплатила
    Лампочка должна загораться, если налить в кружку кипяток. Но вот, что мне пришло
    Увлажняющий крем, баночка которого заполнена разве что на четверть
    Золотая маска за 3 доллара. Ожидание и реальность
    Спасибо дизайну упаковки
    Полоса закрывает середину, и можно предположить, что за ней еще два кусочка суши. Других указаний количества штук нет
    Вот, что я заказала, и вот, что в итоге мне пришло
    Не думал, что это случится и со мной, но вот оно!
    Надо же, большой Ferrero Rocher! Не тут-то было
    Ожидали мы, конечно, не этого
    Это не соус из авокадо. Этикетка просто предлагает попробовать с ним авокадо. Ну кто так делает?
    Решила побаловать себя мороженым, а оно оказалось без рожка
    Родители купили торт, но под покрытием из мастики оказался большой слой полистирола

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого

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    Теги: шутки курьез
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