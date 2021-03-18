Когда люди хотели просто купить товар, а получили совсем не то, что на коробке (фото)

Ожидали мы, конечно, не этого, ─ комментируют фото пользователи сети

Даже если люди бережливо относятся к своим растратам, они все равно не застрахованы от неудачных покупок. Как ни крути, а маркетологи и дизайнеры товарных упаковок то и дело стараются приманить покупателей самыми разными и не всегда честными способами.

Сегодня мы собрали для вас 16 приобретений покупателей, которые совсем не стоили своих денег. И такое надувательство бывает не только обидным, но и смешным!

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого

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