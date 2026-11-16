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Відомий ведучий придумав, як привітати власника унікального номера «Київстару» за понад 3 млн грн

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Янович закликав усіх телефонувати власнику найдорожчого номера Київстару
фото: Женя Янович, depositphotos

Стартова ціна номера з сімками становить 3,5 млн грн, однак під час торгів його вартість може зрости через унікальну комбінацію цифр

«Київстар» виставив на аукціон унікальний номер з початковою ціною 3,5 млн грн. Український ведучий і комік Євген Янович запропонував незвичний челендж, аби після проведення аукціону «привітати» власника ексклюзивного номера, пише «Главком»

Так Янович опублікував допис, у якому зазначив, що після визначення переможця всі охочі могли б по черзі зателефонувати новому власнику та запитати: «шо ти?».

Пропозиція ведучого викликала жваве обговорення. Користувачі почали вигадувати власні варіанти фраз для майбутнього власника номера. Серед пропозицій – зателефонувати й запитати «Спиш?». Інші жартували, що переможцю аукціону доведеться встановити фільтр на вхідні дзвінки або взагалі вимкнути телефон.

Нагадаємо, «Київстар» виставив на аукціон номер +380 77 777 77 77. Його початкова вартість становить 3,5 млн грн.

Торги розпочнуться 9 грудня 2026 року. Участь в аукціоні зможуть взяти фізичні особи, підприємці та компанії. Після придбання власник зможе підключити до номера один із доступних тарифів оператора. 

Втім, 3,5 млн грн – це лише стартова ціна. З огляду на унікальну комбінацію цифр та конкурентний формат торгів, підсумкова сума продажу може бути значно більшою.

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Теги: Київстар жарт гумор

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