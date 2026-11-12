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Тищенко публічно висміяв недоліки Стефанчука та Арахамії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Микола Тищенко назвав недоліки Давида Арахамії та Руслана Стефанчука
фото: rada.gov.ua

Микола Тищенко вважає, що Давиду Арахамії не вистачає політичної рівноваги у парламенті

Народний депутат Микола Тищенко публічно висміяв нардепа Давида Арахамію та голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. Депутат вказав колегам на їхні недоліки та дав поради. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Тищенка в Іnstagram.

Микола Тищенко опублікував декілька відео, де показався із гирею в руках. Кожний з дописів він присвятив Руслану Стефанчуку та Давиду Арахамії. Так, у першому відео Тищенко продемонстрував низку фізичних вправ та порадив Стефанчуку повторювати за ним, аби той схуднув.

Тищенко публічно висміяв недоліки Стефанчука та Арахамії фото 1
фото: Іnstagram.com/nikolaytyshchenko

Микола Тищенко дорікнув Руслану Стефанчуку через зайву вагу. «Кожен ранок я починаю із зарядки. Цю вправу я присвячую Руслану Стефанчуку, тому що в нього нещодавно виріс живіт. Руслане, роби, як я. Ось такі кругові вправи. 25 – праворуч і 25 разів ліворуч. І твій живіт щезне», – сказав нардеп.

Тищенко публічно висміяв недоліки Стефанчука та Арахамії фото 2
фото: Іnstagram.com/nikolaytyshchenko

Микола Тищенко не залишив без уваги й Давида Арахамію. Він теж порадив йому виконати кілька вправ. «Починаємо ранок не з кави, а з прокачування політичної рівноваги. Тим більше прямо зараз мають початись переговори в Абу-Дабі. Беремо гирю, стаємо на одну ногу і вчимося стояти мертво, хай би як навколо не хитало. Цю вправу від щирого серця присвячую Давиду Арахамії. Тримаємо стрій та бадьорого ранку», – написав депутат.

Микола Тищенко вважає, що Давиду Арахамії не вистачає політичної рівноваги. Тож він порадив йому виконувати вправи з гирею на одній нозі, аби вміти тримати баланс у парламенті.

Нагадаємо, народний депутат Микола Тищенко поділився у мережі своїм перевтіленням після візиту перукарні. Нардеп відзначив роботу своєї майстрині та порівняв це з діяльністю посадовців. Депутат поділився світлиною своєї нової зачіски та похвалив роботу свого стиліста.

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Теги: Микола Тищенко Давид Арахамія Руслан Стефанчук гумор

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