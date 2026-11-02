Країна туалетів. Норвегія іронічно відповіла Трампу на образу

Трамп образився на Норвегію через те, що не отримав Нобелівську премію миру

Норвегія продемонструвала свої дизайнерські громадські вбиральні

Норвегія іронічно відповіла президенту США Дональду Трампу, який назвав її «країною-сортиром». Норвежці креативно поставилися до образи лідера із гаслом «Норвегія знову робить туалети великими!». Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Реакція Норвегії на заяву Трампа

Норвегія продемонструвала свої дизайнерські громадські вбиральні фото: visitnorway.com

Так, Норвезьке туристичне управління Visit Norway у відповідь Трампу продемонструвало «найкращі туалети у світі». Агентство опублікувало низку фото громадських вбиралень, які вирізняються своїм незвичайним дизайном. Йдеться про вбиральні біля фіордів, водоспадів та оглядових майданчиків, із панорамними вікнами, на узбережжі Хельгеланда тощо.

Норвегія продемонструвала свої дизайнерські громадські вбиральні фото: visitnorway.com

«Ці туалети варті відвідування як тоді, коли вам справді потрібно, так і тоді, коли ні», – зазначили в управлінні. Також туристична компанія з іронією додала до фото підпис «Норвегія знову робить туалети великими!», підколовши Трампа. Зазначимо, гасло «Зробімо Америку великою знову» Дональд Трамп активно використовував під час своїх президентських кампаній.

Норвегія продемонструвала свої дизайнерські громадські вбиральні фото: visitnorway.com

Професор риторики Бергенського університету Єнс К’єльдсен вважає, що Visit Norway вдало відповіло на образи Трампа гумором, а не серйозною реакцією. «Це як хуліган у дитячому садку. Якщо ви надто серйозно реагуєте, хуліган перемагає», – сказав він.

Норвегія продемонструвала свої дизайнерські громадські вбиральні фото: visitnorway.com

Водночас міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також нагадав, що Нобелівську премію миру присуджує незалежний комітет, а не уряд країни. «Ми нагадували йому про це», – сказав дипломат.

Трамп публічно принизив Норвегію

Дональд Трамп на мітингу в Мічигані напередодні проміжних виборів до Конгресу США пригадав під час своєї промови Норвегію. «Чесно кажучи, Норвегія відстій. Насправді Норвегія стала країною-сральнею», – сказав він.

Тоді ж Трамп зазначив, що радий приймати у США мігрантів, але не з Норвегії, бо він не отримав Нобелівської премії миру. Президент розкритикував рішення присудити нагороду південноафриканській юристці, колишній судді Міжнародного кримінального суду Наві Піллей. «Це незгладима пляма на Норвегії та на тих людях, які ухвалили таке ганебне й непристойне рішення», – сказав Трамп. Крім того, лідер заявив, що Нобелівська премія миру втратила свою довіру, а США ніколи «не забудуть Норвегію».

Нагадаємо, Дональд Трамп під час виступу на мітингу в Південній Кароліні повідомив, що звертався до очільника Google Сундара Пічаї з пропозицією перейменувати Атлантичний океан на свою честь або на честь США.