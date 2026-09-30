«Київстар» змінює тарифи: хто платитиме більше з 8 жовтня

Вартість тарифів зросте через збільшення витрат на обслуговування та відновлення мережі, пальне й обладнання

З 8 жовтня 2026 року для частини абонентів «Київстару» зміниться вартість тарифів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення оператора.

У компанії пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. Зокрема, дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення якісного зв'язку.

У «Київстарі» також зазначили, що в умовах повномасштабної війни для стабільної роботи мережі потрібні додаткові ресурси, а логістика стала складнішою.

Абонентів попередять про нові умови

Зміни торкнуться лише частини клієнтів оператора. Абоненти, для яких зміниться вартість тарифу, заздалегідь отримають SMS із інформацією про нові умови та додаткові можливості.

У компанії зазначають, що разом з оновленими умовами клієнти зможуть скористатися додатковими пропозиціями. Персональні пропозиції для номера можна переглянути у застосунку «Мій Київстар».

Що можна зробити, якщо тариф не підходить

Якщо оновлені умови тарифу не відповідатимуть потребам абонента, він може обрати інший тариф із актуальної лінійки або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства.

Додаткову інформацію про оновлення можна отримати за номером 4779, на сайті «Київстар» або у застосунку «Мій Київстар».

Водночас оператор наголошує, що продовжує інвестувати в енергостійкість мережі та посилювати резервне живлення, щоб підтримувати стабільний зв'язок за можливих перебоїв з електропостачанням.

Нагадаємо, на початку вересня в «Київстарі» заявляли, що не планують найближчим часом переглядати вартість тарифів. Оператор зазначав, що у разі змін завчасно повідомить про них абонентів.

Водночас у вересні інфраструктура «Київстару» неодноразово зазнавала пошкоджень через російські атаки. 27 вересня внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю головного офісу «Київстару» в Києві. У компанії підтвердили пошкодження та повідомили, що працівники не постраждали. Наразі команда оцінює наслідки атаки та координує подальші необхідні дії.

Це не перший випадок пошкодження інфраструктури оператора у вересні. 11 вересня російська атака пошкодила офіс інженерної команди «Київстару» в Києві, а 17 вересня – будівлю в Київській області, де розміщувалося обладнання компанії. При цьому оператор заявляв, що його послуги для абонентів продовжують працювати без змін.