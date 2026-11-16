«Київстар» виставив на аукціон унікальний номер за 3,5 млн грн

Взяти участь в аукціоні зможуть як звичайні громадяни, так і підприємці та компанії

Старт торгів запланований на 9 грудня

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про продаж на аукціоні одного з найрідкісніших номерів в Україні – +380 77 777 77 77. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оператора.

Старт торгів запланований на 9 грудня 2026 року. Початкова вартість лота становить 3,5 млн гривень. Взяти участь в аукціоні зможуть як звичайні громадяни, так і підприємці та компанії.

Після придбання номера власник матиме можливість підключити до нього будь-який із чинних бізнес-тарифів «Київстару» або контрактний тарифний план для приватних абонентів.

Втім, 3,5 млн грн – це лише стартова ціна. З огляду на унікальну комбінацію цифр та конкурентний формат торгів, підсумкова сума продажу може бути значно більшою.

До слова, з 8 жовтня 2026 року для частини абонентів «Київстару» змінилася вартість тарифів. У компанії пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі.