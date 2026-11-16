Головна Техно Телеком
search button user button menu button
1727-й день війни
Кримський міст
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви

«Київстар» виставив на аукціон унікальний номер за 3,5 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Київстар» виставив на аукціон унікальний номер за 3,5 млн грн
Взяти участь в аукціоні зможуть як звичайні громадяни, так і підприємці та компанії
фото з відкритих джерел

Старт торгів запланований на 9 грудня

Мобільний оператор «Київстар» оголосив про продаж на аукціоні одного з найрідкісніших номерів в Україні – +380 77 777 77 77. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу оператора.

Старт торгів запланований на 9 грудня 2026 року. Початкова вартість лота становить 3,5 млн гривень. Взяти участь в аукціоні зможуть як звичайні громадяни, так і підприємці та компанії.

Після придбання номера власник матиме можливість підключити до нього будь-який із чинних бізнес-тарифів «Київстару» або контрактний тарифний план для приватних абонентів.

Втім, 3,5 млн грн – це лише стартова ціна. З огляду на унікальну комбінацію цифр та конкурентний формат торгів, підсумкова сума продажу може бути значно більшою.

До слова, з 8 жовтня 2026 року для частини абонентів «Київстару» змінилася вартість тарифів. У компанії пояснили, що перегляд вартості пов'язаний зі зростанням витрат на обслуговування та відновлення мережі. 

Читайте також:

Теги: Київстар мобільний зв’язок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неочікуваний перфоманс біля київського офісу Київстару (фото)
Неочікуваний перфоманс біля київського офісу Київстару (фото)
12 листопада, 16:38
Влада відзвітувала про атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури
Масований удар по Вінниччині: пошкоджено вежу мобільного зв’язку, атаковано енергооб’єкти
1 листопада, 09:03
Паралельно компанія інвестує в розвиток оптичної мережі
«Укртелеком» запустив мобільного оператора: як працює U Mobile
29 жовтня, 14:26

Телеком

«Київстар» виставив на аукціон унікальний номер за 3,5 млн грн
«Київстар» виставив на аукціон унікальний номер за 3,5 млн грн
Засновник Nvidia задумав повернути посаду після скандальної відставки – FT
Засновник Nvidia задумав повернути посаду після скандальної відставки – FT
Хакери викрали дані 22 млн жителів Франції
Хакери викрали дані 22 млн жителів Франції
Компанія Microsoft заявила про відновлення роботи сервісів після масштабного збою
Компанія Microsoft заявила про відновлення роботи сервісів після масштабного збою
Стався масштабний збій у сервісах Microsoft
Стався масштабний збій у сервісах Microsoft
Хакери атакували німецьку компанію, яка постачає дрони Україні
Хакери атакували німецьку компанію, яка постачає дрони Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
143K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві восьма за день повітряна тривога тривала 19 хвилин
Сьогодні, 15:05
День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівка
Сьогодні, 07:25
В Україні до 11°, на заході дощитиме: погода на 16 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Повітряна тривога у Києві тривала вісім хвилин
Вчора, 23:59
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua