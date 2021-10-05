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    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

    •  glavcom.ua
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    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

    Собрали для вас подборку самых смешных мемов

    Вчера около 19 часов произошел сбой в работе крупнейших сервисов — Instagram, Facebook и WhatApp — которыми пользуются миллионы людей каждую минуту. Сначала казалось, что проблему решат быстро — ведь такие сбои не редкость, но ситуация оказалась более, чем серьезной.

    Люди не могли связаться с родными, близкими и посмотреть новости. В эту проблему активно подключился Telegram, который предложил переходить к ним. Кроме того, неожиданно поднялся Twitter и несколько других приложений, уже фактически забытых.

    Ближе к ночи проблемные сервисы вернулись к нормальной работе, но пользователи сети за это время успели создать тысячи смешных шуток. Собрали для вас подборку самых смешных.

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    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram
    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

    Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

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    Теги: шутки курьез
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    Котики уронили. Подборка самых смешных шуток про глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram