Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки

Чаще всего у питомцев есть какая-то одна самая любимая игрушка, которая еще в самом раннем возрасте у них появилась

В человеческом жилье столько всяких интересных вещей, а не только веточки и камешки, как в дикой природе! И животным очень любопытно с ними со всеми поиграть, вот только вредные люди начинают ругаться и требовать положить на место телефон или пульт от телевизора.

И что делать? Выпросить себе персональную игрушку, благо, нынче их полным-полно! А потом любить и никому не отдавать.

«Новая игрушка ему определенно понравилась», «Вот уже два дня он носит с собой эту игрушку буквально повсюду», «Собрали все ее игрушки в одном месте», «Сейчас немножко поспим и дальше играть будем», «Нахожу в интернете игрушки, которые похожи на моих котов», «Реакция на попытку забрать игрушку, чтобы постирать», «Кошкам нужны рыбы, пусть и тряпичные», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.