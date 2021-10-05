  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки

    Чаще всего у питомцев есть какая-то одна самая любимая игрушка, которая еще в самом раннем возрасте у них появилась

    В человеческом жилье столько всяких интересных вещей, а не только веточки и камешки, как в дикой природе! И животным очень любопытно с ними со всеми поиграть, вот только вредные люди начинают ругаться и требовать положить на место телефон или пульт от телевизора.

    И что делать? Выпросить себе персональную игрушку, благо, нынче их полным-полно! А потом любить и никому не отдавать.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки
    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки

    «Новая игрушка ему определенно понравилась», «Вот уже два дня он носит с собой эту игрушку буквально повсюду», «Собрали все ее игрушки в одном месте», «Сейчас немножко поспим и дальше играть будем», «Нахожу в интернете игрушки, которые похожи на моих котов», «Реакция на попытку забрать игрушку, чтобы постирать», «Кошкам нужны рыбы, пусть и тряпичные», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в США водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля.

    Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

    Читайте также: Принц Гарри раскроет «грязную» тайну королевской семьи за 15 миллионов
    Теги: шутки курьез животные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Как маленькие детки. Курьезные фото домашних питомцем, которые обожают свои игрушки