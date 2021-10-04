Водитель нашел неожиданный клад под капотом своего автомобиля. Курьезные фото

Под капотом большого пикапа белки спрятали сотни орехов. Водитель собрал семь ведер

Американец Билл Фишер опубликовал фотографии своего пикапа Chevrolet Avalanche, который усилиями белок превратился в настоящий склад для хранения орехов. После четырех дней парковки человек вытащил из-под капота около 70 килограммов черных орехов, которые едва уместились в семь огромных ведер.

Фишер припарковал свой пикап на уличной стоянке недалеко от дома. Через четыре дня мужчине понадобился внедорожник, чтобы поехать в город по делам. При запуске двигателя владельцу автомобиля не понравился звук, исходивший от моторного отсека.

Открыв капот, американец увидел, что все пространство вокруг двигателя вверх заполнено американскими черными орехами, которые по цвету чем-то напоминают лимон.

По словам мужчины, даже после тщательной очистки моторного отсека в недрах подкапотного пространства все еще находятся несколько орехов, звук перемещения которых он слышит во время движения.

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