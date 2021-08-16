Внутренний возраст этих пенсионеров явно не совпадает с цифрами в паспорте. Курьезные фото

15 снимков крутых бабушек и дедушек, чей внутренний возраст совсем не совпадает с цифрами в паспорте

Все мы привыкли думать, что с возрастом люди начинают больше ценить тихие и спокойные вечера, позабыв о том, что такое шумные праздники и приключения. Но некоторые бабушки и дедушки никак не хотят мириться с таким положением дел и доказывают собственным примером, что выход на пенсию сулит не тихую старость, а вторую молодость.

И наша сегодняшняя подборка как раз о них!

«Моя бабушка не стала терять время на самоизоляции и занялась спортом. И ведь не скажешь, что ей 85 лет», «У нас с бабушкой день рождения в один день, и мы отмечаем их вместе. Мне исполнилось 19 лет, а ей 100», «Каждый год в этот праздник он надевает шапочку в виде индейки, накладывает себе еду и отправляется хомячить её под одеялом», «Моя бабушка обожает Тима Тибоу, так что мы решили подарить ей на день рождения его картонную фигуру», «Бабушке моей жены исполнилось 80 лет, но она всё так же молода душой», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что носить осенью и зимой в 2021 году. Эксперты назвали самую модную обувь.

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