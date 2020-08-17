Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждую ночь Джордан отправляется на вызалку, с которой возвращается с чужими ботинками

Главный герой данной истории мог в свободное время дразнить собак, охотиться на голубей или заигрывать с соседскими кошечками, однако вместо этого он решил посвятить себя воровской жизни. Пушистого вывела на чистую воду его хозяйка, которой пришлось иметь дело с последствиями его криминальных вылазок.

Девушка по имени Би Джей Росс недавно создала сообщество в Facebook с целью разобраться с одной из пагубных привычек своего кота: питомец по кличке Джордан каждую ночь воровал соседскую обувь и приносил ее к крыльцу дома. Хозяйка черно-белого хулигана надеется, что группа поможет вернуть имущество людям, которые пострадали от действий ее питомца.

Каждую ночь Джордан отправляется на вызалку, с которой возвращается с чужими ботинками. Каждое утро Би Джей Росс находит у крыльца несколько новых пар обуви. В данный момент их больше 50 штук.

Узнав о тайной жизни своего кота, девушка надела на него GPS-трекер, который позволил узнать больше о его перемещениях. Выяснилось, что кот за ночь проходит более 15 км в поисках новых жертв

Би Джей Росс также установила во дворе скрытую камеру, чтобы собрать больше улик в отношении своего питомца. Чтобы раздать соседям их обувь хозяйка Джордана создала группу в Facebook, где люди обсуждают преступления котика.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».