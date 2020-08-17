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    Курьез

    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)

    • Розсилка
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)

    Каждую ночь Джордан отправляется на вызалку, с которой возвращается с чужими ботинками

    Главный герой данной истории мог в свободное время дразнить собак, охотиться на голубей или заигрывать с соседскими кошечками, однако вместо этого он решил посвятить себя воровской жизни. Пушистого вывела на чистую воду его хозяйка, которой пришлось иметь дело с последствиями его криминальных вылазок.

    Девушка по имени Би Джей Росс недавно создала сообщество в Facebook с целью разобраться с одной из пагубных привычек своего кота: питомец по кличке Джордан каждую ночь воровал соседскую обувь и приносил ее к крыльцу дома. Хозяйка черно-белого хулигана надеется, что группа поможет вернуть имущество людям, которые пострадали от действий ее питомца.

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    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)
    Ворующий соседскую обувь кот стал звездой соцсетей (фото)

    Каждую ночь Джордан отправляется на вызалку, с которой возвращается с чужими ботинками. Каждое утро Би Джей Росс находит у крыльца несколько новых пар обуви. В данный момент их больше 50 штук.

    Узнав о тайной жизни своего кота, девушка надела на него GPS-трекер, который позволил узнать больше о его перемещениях. Выяснилось, что кот за ночь проходит более 15 км в поисках новых жертв

    Би Джей Росс также установила во дворе скрытую камеру, чтобы собрать больше улик в отношении своего питомца. Чтобы раздать соседям их обувь хозяйка Джордана создала группу в Facebook, где люди обсуждают преступления котика.

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

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    фотография еда кот
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