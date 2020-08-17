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    Курьез

    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело

    • Розсилка
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело

    Пост женщины быстро стал вирусным, набрав более 370 тысяч лайков

    Люди в возрасте ассоциируются у многих с сединой и спокойным образом жизни. 74-летняя Падди Смитт решила разнообразить свой внешний вид и покончить с образом «скучной старушки». Поэтому она попросила своего сына-колориста немного украсить ее седину.

    Новым ярким цветом волос Падди поделилась в Twitter. Пост женщины быстро стал вирусным, набрав более 370 тысяч лайков. Преображением Падди побудила других людей в возрасте показать свои не менее яркие образы, доказывающие, что возраст — всего лишь цифра в паспорте.

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    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело
    Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело

    «Мне 74 года. Сегодня сын покрасил мне волосы, и я в восторге», «52 года, всегда будьте собой!», «Мне 78 лет. Лишь в прошлом году я покрасила волосы перед Днем благодарения», «Самое важное, чтобы тебе нравилось, как ты выглядишь», «С любимой и самой дерзкой бабулей», «Вперед! Я недавно вышла на пенсию, и первое, что я сделала, — пошла в парикмахерскую», «62 года. Сигарета-жвачка. Плюю на чужое мнение о себе»,«Мне 53 года. 12 лет назад я поняла, что хочу выглядеть не так как все».

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

     Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    фотография еда курьез возраст волосы
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