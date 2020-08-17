Фото развеселых пенсионеров, которые несмотря на возраст, не побоялись выглядеть смело



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Пост женщины быстро стал вирусным, набрав более 370 тысяч лайков

Люди в возрасте ассоциируются у многих с сединой и спокойным образом жизни. 74-летняя Падди Смитт решила разнообразить свой внешний вид и покончить с образом «скучной старушки». Поэтому она попросила своего сына-колориста немного украсить ее седину.

Новым ярким цветом волос Падди поделилась в Twitter. Пост женщины быстро стал вирусным, набрав более 370 тысяч лайков. Преображением Падди побудила других людей в возрасте показать свои не менее яркие образы, доказывающие, что возраст — всего лишь цифра в паспорте.

«Мне 74 года. Сегодня сын покрасил мне волосы, и я в восторге», «52 года, всегда будьте собой!», «Мне 78 лет. Лишь в прошлом году я покрасила волосы перед Днем благодарения», «Самое важное, чтобы тебе нравилось, как ты выглядишь», «С любимой и самой дерзкой бабулей», «Вперед! Я недавно вышла на пенсию, и первое, что я сделала, — пошла в парикмахерскую», «62 года. Сигарета-жвачка. Плюю на чужое мнение о себе»,«Мне 53 года. 12 лет назад я поняла, что хочу выглядеть не так как все».

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».