Фотограф похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Этот проект — важное напоминание о том, что мы можем достичь чего угодно!

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский обычно снимает моделей в различных проектах. Однако, обладая лишним весом, однажды канадец задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

«Дискомфорт — это мое тело, мое самочувствие и мое психическое здоровье через призму нездоровой пищи, которой я злоупотребляю. Пицца, паста, картофель, попкорн, газировка, пироги, углеводы, сахар, мороженое, гамбургеры и соленая картошка фри! С начала этого проекта у меня сложились гораздо более счастливые и здоровые отношения с едой. Я потерял около 60 фунтов в последние несколько лет благодаря изменению диеты и оставил в прошлом множество вредной еды, которая присутствует на некоторых из моих автопортретов», — объяснил свою идею автор.

Ранее «Скотч» сообщал, что трансгендерная актриса сериала «Эйфория» и модель Хантер Шафер впервые попала на обложку модного журнала Allure. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

На одном из размещенных портретов 20-летняя знаменитость сфотографировали с убранными волосами и ярким макияжем.