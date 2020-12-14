Котенок ночью захотел обнимашек и пошел на все, чтобы разбудить спящую хозяйку (видео)

Питомец решил добиться своего во что бы то ни стало

Владелица пушистого черно-белого красавца по кличке Отис показала в Тиктоке, что вытворял ее питомец около года назад, когда был резвым и проказливым котенком. Хвостатый малыш очень любил играть и ласкаться и не хотел лишаться такой возможности даже ночью.

На камеру для домашних животных попало, как пушистик настойчиво требует у своей спящей хозяйки порцию нежностей, не отступая от задуманного несколько часов: с полуночи до 4:30. Питомец прыгает по владелице, трогает ее лапками, ложится на грудь, всеми способами пытаясь разбудить. И при этом абсолютно не обращает внимания на мужа девушки, лежащего рядом.

Ролик набрал более 600 тыс. просмотров, вызвав у зрителей улыбку до ушей. Они посочувствовали героине, что ей пришлось провести бессонную ночь — скорее всего, даже не одну. Однако юзеров тронуло, что она не выгнала озорного пушистика из комнаты. В комментариях хозяйка рассказала, что Отис подрос и больше так себя не ведет.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.