За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото

Маленькие, а страшненькие!

Как говорится, сущность зверя всегда себя проявит, как бы он не таился. Мы, наивные люди, сами своими руками поселили рядом с собой одного из самых эффективных и жестоких убийц в природе. И еще сюсюкаемся с ним, молочка в мисочку подливаем или за ушком чешем. Наверное, только это нас и спасает, усмиряет бестию, но она все равно то и дело норовит показать зубы!

«Убедительно показывает, кто тут главный», «Сейчас эти зубки безобидны, но если надо будет, они преобразятся моментально», «Немножко продемонстрировал свои клыки», «Маленький симпатичный вампирчик», «Кажется, я подловила его, когда он смеялся с собственной шутки», «Прекрасный типаж для кино про неопасное, дурашливое чудовище», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.