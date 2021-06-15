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    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото

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    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото

    Маленькие, а страшненькие!

    Как говорится, сущность зверя всегда себя проявит, как бы он не таился. Мы, наивные люди, сами своими руками поселили рядом с собой одного из самых эффективных и жестоких убийц в природе. И еще сюсюкаемся с ним, молочка в мисочку подливаем или за ушком чешем. Наверное, только это нас и спасает, усмиряет бестию, но она все равно то и дело норовит показать зубы!

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    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото
    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото

    «Убедительно показывает, кто тут главный», «Сейчас эти зубки безобидны, но если надо будет, они преобразятся моментально», «Немножко продемонстрировал свои клыки», «Маленький симпатичный вампирчик», «Кажется, я подловила его, когда он смеялся с собственной шутки», «Прекрасный типаж для кино про неопасное, дурашливое чудовище», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

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    Теги: шутки курьез
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    За этими простодушными мордочками прячутся зубастые монстры. Подборка курьезных фото