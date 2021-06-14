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    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото

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    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото

    Сейчас это очень грустное зрелище

    Прежде чем делать тату, нужно тысячу раз подумать, как оно будет смотреться в будущем. И нет, дело совсем не в том, как наколка изменится на постаревшем теле. Лучше раскинуть наперед — как скоро эскиз станет неактуальным.

    Герои этой подборки набили себе популярные мемы, а теперь жалеют, ведь о некогда популярных шутках все забыли уже через пару лет или даже месяцев.

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    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото
    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото

    «Должно быть, этот эскиз в точности передает его мысли по поводу татуировки» «Гарлем Шейк! Люди запомнят это навсегда», «Слава богу, Братья Джонас хотя бы воссоединились, а то это было бы совсем бессмысленно», «Надпись гласит "Никогда не сожалей", но что-то мне подсказывает, что он будет жалеть. И еще как», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, за что Григорий Чапкис получил народную любовь.

    В сети показали исторические кадры, как легендарный хореограф в молодости исполнял «повзунец» во время выступлений в Государственном ансамбле танца УССР под управлением Павла Вирского.

    Напомним, украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

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    Теги: шутки курьез
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    Эти дурацкие тату люди когда-то набили без всяких раздумий. Курьезные фото