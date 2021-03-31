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    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце

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    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце

    Смотрите и наслаждайтесь потрясающими и уникальными фото

    Бывает, фотографу так удачно удается запечатлеть момент, что получившийся снимок просто невозможно воссоздать вновь при всем желании и старании. К примеру, так ли часто тошнит вашего пса аккурат в том момент, когда вы делаете очередное селфи? И не каждый день кому-то прилетает стаканом газировки в лицо прямо во время концерта.

    Смотрите и наслаждайтесь потрясающими и уникальными фото, которые сделаны за долю секунды до досадного происшествия. Эти фото не только вызовут улыбку, но и заставят отшатнуться, зажмурив глаза.

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    на весь екран згорнути
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце
    За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: фотография шутки курьез
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