За секунду до катастрофы. Подборка фото, от которых сжимается сердце

Смотрите и наслаждайтесь потрясающими и уникальными фото

Бывает, фотографу так удачно удается запечатлеть момент, что получившийся снимок просто невозможно воссоздать вновь при всем желании и старании. К примеру, так ли часто тошнит вашего пса аккурат в том момент, когда вы делаете очередное селфи? И не каждый день кому-то прилетает стаканом газировки в лицо прямо во время концерта.

Смотрите и наслаждайтесь потрясающими и уникальными фото, которые сделаны за долю секунды до досадного происшествия. Эти фото не только вызовут улыбку, но и заставят отшатнуться, зажмурив глаза.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.