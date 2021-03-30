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    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев

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    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев

    Подборка сорванцов, которым тут же простили им все на свете

    Помимо веселья и радости, что дарят нам наши питомцы, они нередко устраивают различные проделки в виде содранных обоев или пожеванной мебели. Конечно, эти пушистики никак не могут оправдаться за содеянное, поэтому они пускают в ход различные реакции: кто-то тут же начинает строить виноватую мордочку, а кто-то надеется, что ему все сойдет с лап, если он будет вести себя как ни в чем не бывало.

    Но как бы себя ни вели эти пушистики, ответной реакцией их хозяев будет умиление и прощение за любые проступки!

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    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев
    Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев

    «Это мое любимое печенье, но за такую мордашку он прощен», «Разорвал игрушку и лежит в надежде, что его не заметят», «Когда приходится оправдываться, а ты еще даже не успел совершить задуманное», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: шутки курьез
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