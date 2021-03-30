Курьезные фото питомцев, чья реакция на собственные проделки умилила хозяев

Подборка сорванцов, которым тут же простили им все на свете

Помимо веселья и радости, что дарят нам наши питомцы, они нередко устраивают различные проделки в виде содранных обоев или пожеванной мебели. Конечно, эти пушистики никак не могут оправдаться за содеянное, поэтому они пускают в ход различные реакции: кто-то тут же начинает строить виноватую мордочку, а кто-то надеется, что ему все сойдет с лап, если он будет вести себя как ни в чем не бывало.

Но как бы себя ни вели эти пушистики, ответной реакцией их хозяев будет умиление и прощение за любые проступки!

«Это мое любимое печенье, но за такую мордашку он прощен», «Разорвал игрушку и лежит в надежде, что его не заметят», «Когда приходится оправдываться, а ты еще даже не успел совершить задуманное», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.